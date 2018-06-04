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بالصور.. ترسانة صواريخ وأسلحة تركها الحوثيون قبل فرارهم

المصدر: العربية.نت - إسلام سيف
ألغام حوثية
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وزّعت القوات اليمنية الأحد صوراً تظهر صواريخ وأسلحة ومعدات عسكرية استعادتها من مخابئ وأوكار ميليشيات الحوثي عقب دحرها من مناطق على مشارف مدينة #الحديدة غرب اليمن.

معمل حوثي لتحضير الألغام معمل حوثي لتحضير الألغام

وتكشف الصور عن ترسانة صواريخ وأسلحة وعتاد عسكري كبير تركتها الميليشيات قبل فرارها على وقع التقدم الميداني المتسارع للجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن باتجاه مدينة الحديدة.

صواريخ حوثية على شكل أحجار تركتها الميليشيا في محيط مدينة الحديدة صواريخ حوثية على شكل أحجار تركتها الميليشيا في محيط مدينة الحديدة

وعثرت القوات اليمنية على منصات وصواريخ باليستية حوثية في مزارع محيطة بمدينة الحديدة، استخدمتها الميليشيات كمنصات لاستهداف الأراضي السعودية والمناطق اليمنية المحررة.

صواريخ حوثية عثرت عليها القوات اليمنية في الساحل الغربي صواريخ حوثية عثرت عليها القوات اليمنية في الساحل الغربي

وعمدت الميليشيات، بحسب مصادر ميدانية، على تخزين ترسانتها من الصواريخ والأسلحة في مزارع ومساكن المواطنين والقرى الآهلة بالسكان الواقعة على جانبي الخط العام، مستغلةً التزام الجيش اليمني والتحالف بعدم استهداف القرى المأهولة بالسكان.

صواريخ حوثية عثرت عليها القوات اليمنية في الساحل الغربي صواريخ حوثية عثرت عليها القوات اليمنية في الساحل الغربي
صواريخ حوثية عثرت عليها القوات اليمنية في الساحل الغربي صواريخ حوثية عثرت عليها القوات اليمنية في الساحل الغربي
صواريخ حوثية عثرت عليها القوات اليمنية في الساحل الغربي صواريخ حوثية عثرت عليها القوات اليمنية في الساحل الغربي
صواريخ حوثية تم العثور عليها في الساحل الغربي صواريخ حوثية تم العثور عليها في الساحل الغربي
ترسانة من القذائف الصاروخية تركها الحوثيين ترسانة من القذائف الصاروخية تركها الحوثيين
ترسانة أسلحة استعادتها القوات اليمنية من الحوثيين في الحديدة ترسانة أسلحة استعادتها القوات اليمنية من الحوثيين في الحديدة
ألغام حوثية تم العثور عليها في الساحل الغربي ألغام حوثية تم العثور عليها في الساحل الغربي
القوات اليمنية تكشف مخابئ الأسلحة الحوثية في مزارع الحديدة القوات اليمنية تكشف مخابئ الأسلحة الحوثية في مزارع الحديدة
ألغام حوثية تم العثور عليها في الساحل الغربي قبل زراعتها ألغام حوثية تم العثور عليها في الساحل الغربي قبل زراعتها
السيطرة على مخزن صواريخ حوثية على مشارف الحديدة السيطرة على مخزن صواريخ حوثية على مشارف الحديدة
أسلحة وذخائر حوثية تم العثور عليها في الساحل الغربي أسلحة وذخائر حوثية تم العثور عليها في الساحل الغربي
أسلحة حوثية في أيدي القوات اليمنية بالحديدة أسلحة حوثية في أيدي القوات اليمنية بالحديدة
أسلحة حوثية تركتها الميليشيا بين النخيل في الحديدة قبل فرارها أسلحة حوثية تركتها الميليشيا بين النخيل في الحديدة قبل فرارها

كلمات دالّة

#الحوثي, #الحديدة, #اليمن, #الصواريخ الباليستية, #الحوثيين

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