بالصور.. ترسانة صواريخ وأسلحة تركها الحوثيون قبل فرارهم

وزّعت القوات اليمنية الأحد صوراً تظهر صواريخ وأسلحة ومعدات عسكرية استعادتها من مخابئ وأوكار ميليشيات الحوثي عقب دحرها من مناطق على مشارف مدينة #الحديدة غرب اليمن.

وتكشف الصور عن ترسانة صواريخ وأسلحة وعتاد عسكري كبير تركتها الميليشيات قبل فرارها على وقع التقدم الميداني المتسارع للجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن باتجاه مدينة الحديدة.

وعثرت القوات اليمنية على منصات وصواريخ باليستية حوثية في مزارع محيطة بمدينة الحديدة، استخدمتها الميليشيات كمنصات لاستهداف الأراضي السعودية والمناطق اليمنية المحررة.

وعمدت الميليشيات، بحسب مصادر ميدانية، على تخزين ترسانتها من الصواريخ والأسلحة في مزارع ومساكن المواطنين والقرى الآهلة بالسكان الواقعة على جانبي الخط العام، مستغلةً التزام الجيش اليمني والتحالف بعدم استهداف القرى المأهولة بالسكان.