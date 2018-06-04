تعز.. قناص حوثي يقتل طفلا ومسنا ويصيب ثالثا بجروح خطيرة

أقدم قناص تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، على قتل مدنيين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، شرق مدينة #تعز جنوب غرب اليمن.

وذكر مصدر محلي أن رصاص #قناص_حوثي متمركز في معسكر الأمن المركزي قتل المواطن عبده أحمد قائد عقلان (70 عاما)، وطفل عمره 5 سنوات، وأصاب مدنيا ثالثا بجروح خطيرة في حي زيد الموشكي شرق مدينة تعز.

ولا يمر يوم في تعز المحاصرة منذ ثلاثة أعوام، دون ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية جرائم وحشية ضد المدنيين، من خلال القصف العشوائي المتعمد على الأحياء السكنية، وقيام عناصرها بقنص المواطنين دون تمييز.