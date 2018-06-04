حملة اختطافات واسعة بالحديدة ونقل المختطفين إلى صنعاء

نددت رابطة أمهات المختطفين في محافظة الحديدة بحملة الاختطاف الواسعة التي تشنها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين بالمحافظة.

وتأتي حملة الاختطافات تزامناً مع تقدم قوات الشرعية المسنودة من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقالت رابطة الحديدة في بيان لها، إن جماعة الحوثي قامت بنقل المختطفين إلى السجون في العاصمة صنعاء بدلاً من إطلاق سراحهم في ظل صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية.

وجددت الرابطة مطالباتها بوقف عمليات الاختطافات المتزايدة ضد المدنيين بدون مسوغ قانوني، والكشف عن مصير العشرات من المخفيين قسراً منذ 3 أعوام، والإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسراً.

وناشدت الرابطة المبعوث الأممي في زيارته الحالية إلى اليمن أن تتصدر حرية المختطفين والمخفيين قسراً جهوده الحثيثة من أجل السلام.

كما دعت المنظمات الدولية والحقوقية للضغط لوقف عمليات الاختطافات التي تتم بدون وجه حق، والتي تعد جريمة تضاف إلى جرائم الإخفاء والتعذيب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.

وحملت الرابطة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن حياة أبنائها، وطالبت بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.