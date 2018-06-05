أسر عشرات المسلحين الحوثيين في الساحل الغربي

أسرت القوات اليمنية المشتركة العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال العمليات العسكرية لتطهير عدد من المناطق في #الساحل_الغربي، على مشارف مدينة #الحديدة، غرب اليمن.

وأكد مصدر في "ألوية العمالقة" أن العشرات من مسلحي الحوثيين، تم أسرهم خلال الساعات الماضية في جبهة الساحل الغربي، وكثير منهم من الأطفال الذين زجت بهم الميليشيات في القتال وغررت بهم.

وقدّر المصدر أن 60% من الأسرى تحت سن 18 عاماً، أي من الفتيان المغرر بهم، وبعضهم اختطفتهم ميليشيات الحوثي من المدارس أو أجبرت أهاليهم للدفع بهم إلى جبهات القتال.

وأوضح أن دائرة التوجيه المعنوي في "ألوية العمالقة" نفذت محاضرات تأهيلية للأسرى الحوثيين المغرر بهم، مشيراً إلى أنه تم توزيع ملابس جديدة على الأسرى الحوثيين وتقديم الدعم النفسي لهم، وكشف زيف التضليل الحوثي الذي تعرضوا له للزج بهم للقتال من أجل مشروعهم الطائفي الإيراني.

وتشهد جبهة الساحل الغربي انهيارا كبيرا في صفوف ميليشيات الحوثي، التي تعرضت لهزائم ميدانية ساحقة وخسائر بشرية ومادية فادحة، دفعها لتحشيد مزيد من الأطفال ودفعهم بالقوة إلى جبهات القتال، مع العزوف الشعبي والقبلي عن رفد صفوفها بضحايا جدد.