اليمن.. انتزاع ألغام في صعدة ومقتل 13 حوثيا بالبيضاء

نزعت الفرق الهندسية في الجيش اليمني، الاثنين، كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، قبل دحرها من مناطق في مديرية كتاف بمحافظة #صعدة معقلها الرئيس أقصى شمال اليمن.

وقال قائد اللواء 143 مشاة في الجيش اليمني، العميد ذياب القبلي، إن الفرق الهندسية تمكنت من نزع كميات كبيرة من الألغام في منطقة بير السلامي، وجوار نقطة حجر على الخط الدولي الرابط بين السعودية ومحافظة الجوف.

وأوضح أن "هذه الألغام توزعت ما بين ألغام فردية وألغام عربات ودواسات وعبوات ناسفة"، لافتاً إلى أن ميليشيا الحوثي عملت على تمويه عدد كبير من العبوات الناسفة وزرعها مباشرة تحت الخط الإسفلتي وربطها على هيئة شبكات يسهل تفجيرها عن بعد، الأمر الذي يجعل الفرق الهندسية تعمل بحذر حتى تأمين كامل للمنطقة.

وأضاف العميد القبلي أن الفرق الهندسية تستخرج في اليوم الواحد ما يتراوح بين 100 و150 لغماً وعبوة ناسفة، مشيراً إلى أن هناك مساحات شاسعة وصحراء واسعة في مديرية كتاف مليئة بالألغام.

وأكد أن الفرق الهندسية تعمل بكل جهد في متابعة عملية تطهير الأراضي الشاسعة من الألغام الأرضية في مديرية #كتاف، وذلك لتهيئة الأراضي لسلامة المواطنين وعودة الحياة إليها من جديد.

وذكر أن قوات الجيش الوطني تسعى جاهدةً لتأمين الخط الدولي الممتد من منفذ الخضراء السعودي مرورا بمنفذ البقع اليمني، متوقعا افتتاح منفذ البقع قريباً، دون أن يحدد موعدا.

في سياق آخر، لقي ما لا يقل عن 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، الاثنين، بمواجهات مع الجيش اليمني، وغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن في جبهة الملاجم بمحافظة #البيضاء وسط اليمن.

وأوضح مصدر عسكري أن مجموعة من عناصر الميليشيات حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في جبهة #الملاجم، وتم التصدي لهما وإفشال الهجوم، وتكبيدها خسائر في العتاد والأرواح.

وأضاف المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات تجمعات ومواقع للميليشيات في أشعاب فضحة بالملاجم، وأسفر ذلك عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

واستعادت قوات الجيش اليمني السيطرة على جبال القرحا وموقع الفقراء في مديرية الملاجم، عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.