اليمن.. غارات للتحالف على مواقع عدة للميليشيات

أسفرت اشتباكات الساعات الماضية بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيات في عدد من الجبهات بمحافظة الجوف شمال البلاد، بينهم القيادي أبو مقتدى العصار الذي لقي مصرعه في جبهة مزوية بمديرية المتون.

مصادر عسكرية أكدت أن مواجهات عنيفة تدور في جبهات مديريات المتون والمصلوب وخب والشعف وبرط العنان شمال وغرب محافظة الجوف الحدودية، وبالتزامن استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية تعزيزات عسكرية في مديرية المصلوب.

كما لقي العشرات من عناصر الميليشيات مصرعهم بغارات استهدفت معسكر العمشية شمال محافظة عمران، ومعسكر اللواء 72 في منطقة آل عمار جنوب محافظة صعدة، كما استهدفت الغارات تعزيزات للميليشيات في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

يأتي ذلك فيما غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، صنعاء بعد زيارة استغرقت 5 أيام التقى خلالها قياديين في ميليشيات الحوثي ومسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام.

غريفيث أعرب في تصريح قبيل مغادرته صنعاء عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني وإهدار الوقت في عدم العودة إلى مفاوضات الحل السياسي.

غريفيث أكد مواصلة مساعيه لإقناع الأطراف بتجنيب الحديدة القتال وإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية.