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بالصور.. الوجه الأبشع لإجرام الحوثيين في اليمن

المصدر: العربية.نت - إسلام سيف
ألغام تم انتزاعها من الساحل الغربي
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تنتزع الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية في اليمن، يوميا مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية براً وبحراً في #الساحل_الغربي، في محاولة يائسة لعرقلة تقدم قوات الشرعية.

معمل حوثي لتحضير الألغام معمل حوثي لتحضير الألغام

ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الألغام التي تم انتزاعها وضحاياها حتى الآن، غير أن الصور التي تنشرها القوات اليمنية تظهر كميات مهولة من الألغام والعبوات الناسفة بأشكال وأحجام مختلفة، فضلاً عن مخازن ألغام بينها "إيرانية الصنع" تم ضبطها عقب دحر الميليشيات من مناطق في الساحل الغربي.

كميات مهولة من الألغام تم انتزاعها من الساحل الغربي كميات مهولة من الألغام تم انتزاعها من الساحل الغربي

وبحسب أحد العاملين في الفرق الهندسية لنزع الألغام، فإن الميليشيات لم تترك منطقة دون توزيع أدوات الموت فيها، موضحاً أن فرق الجيش وبمشاركة من التحالف، تبذل جهودا كبيرة لنزع مئات الآلاف من الألغام المزروعة في الساحل الغربي.

صورة تجميعية للألغام التي تم انتزاعها في الساحل الغربي صورة تجميعية للألغام التي تم انتزاعها في الساحل الغربي

وأكد أن الساحل الغربي أكثر المناطق التي زرعتها الميليشيات بالألغام والعبوات الناسفة ذات الأشكال المموهة بعضها محلية وأخرى إيرانية الصنع، لافتاً إلى أن الألغام تتنوع بين فردية ومضادة للدبابات وبحرية، وتم نشرها بشكل عشوائي بما فيها المنازل والمرافق العامة والطرقات.

حقل ألغام في الخوخة الساحلية غرب اليمن حقل ألغام في الخوخة الساحلية غرب اليمن

وغطت ميليشيات الحوثي ممرات الطرق والمزارع والمسارات الترابية بحقول الألغام، وزرعت أطراف الطرق المعبّدة بالأجهزة المتفجّرة المرتجلة، من بينها قذائف الاختراق وألغام "كلايمور" المموّهة بألواح رغوية مطلية لكي تشبه الصخور، وفقا لتقرير حديث نشره "معهد واشنطن للدراسات".

الفرق الهندسية في الجيش اليمني تنتزع مئات الألغام الحوثية الفرق الهندسية في الجيش اليمني تنتزع مئات الألغام الحوثية

وأشار إلى استخدام الحوثيين على نطاق واسع تكتيكات عشوائية لنشر الألغام البحرية، لافتاً إلى أن التحالف ضبط عددا منها بالقرب من ميناء المخا، وقال إنها "تشبه كثيراً نموذجاً إيرانياً عرضه الحرس الثوري الإيراني في عام 2015 باعتباره لغماً من الألومنيوم المركب يبلغ وزنه 42 كيلوغراماً".

ألغام كثيفة زرعتها الميليشيات في الساحل الغربي ألغام كثيفة زرعتها الميليشيات في الساحل الغربي

واعتبر محافظ الحديدة، الحسن طاهر، ألغام الحوثيين البحرية في المياه المحلية والإقليمية "جريمة ضد الإنسانية"، وتهدد حياة الصيادين والسفن التجارية في البحر الأحمر، مشيراً إلى الخطر الكارثي للألغام البحرية "إذا ما جرفتها الأمواج صوب تلك السفن في ممر الملاحة الدولية".

ألغام حوثية ألغام حوثية

وحصدت الألغام الأرضية والبحرية في منطقة الساحل الغربي أرواح مئات المدنيين من الصيادين والمزارعين والأطفال والنساء، ودمرت الممتلكات العامة والخاصة، وتهدد الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر، لترسم الوجه الأبشع للميليشيات الإجرامية.

ألغام حوثية على شكل صخور ألغام حوثية على شكل صخور

وخلال عامي 2015 و2016 فقط، انتزع الجيش اليمني أكثر من 300 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في المناطق المحررة، بحسب إحصاءات البرنامج الوطني لمكافحة الألغام.

ألغام حوثية تم انتزاعها في الساحل الغربي ألغام حوثية تم انتزاعها في الساحل الغربي

وأكد مدير المركز العميد الركن أمين العقيلي أن اليمن تعرض لأكبر عملية زرع ألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مقدراً زراعة ميليشيات الحوثي أكثر من نصف مليون لغم.

ألغام حوثية تم العثور عليها في الساحل الغربي ألغام حوثية تم العثور عليها في الساحل الغربي

وتتعمد ميليشيات الحوثي زراعة الألغام المحرمة دولياً بشكل عشوائي وكثيف في المناطق التي يتم طردها منها، حتى في المنازل والطرق والمرافق العامة، وسط تقديرات غير رسمية بسقوط 3000 مدني غالبيتهم من النساء والأطفال ضحايا لهذه الألغام.

ألغام حوثية تم العثور عليها في الساحل الغربي قبل زراعتها ألغام حوثية تم العثور عليها في الساحل الغربي قبل زراعتها
ألغام حوثية ألغام حوثية
ألغام حوثية على شكل أحجار تم ضبطها في الساحل الغربي اليمني ألغام حوثية على شكل أحجار تم ضبطها في الساحل الغربي اليمني
ألغام حوثية انتزعت من الساحل الغربي ألغام حوثية انتزعت من الساحل الغربي

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