شاب عدني يروي "قصة حبه" بوجبة إفطار صائم

قام شاب يمني من مدينة #عدن بتوزيع وجبات إفطار صائم، إلا أن الجديد ذكره في الأمر هو ما كتب على كل وجبة.

رافقت الوجبات عبارة: "ادعيلي الله يزوجك يا فهد العولقي بحبيبة قلبك F". وأيضا: "طلبتها من الله قبل أن أطلبها من أهلها يقال إن دعوة الغريب مستجابة".

وهذه ليست المرة الأولى، حيث شهدت مدينة عدن عدة طرق ابتكرها الشباب للتعبير عن حبهم، وذلك عبر نشر لافتات كبيرة الحجم تحمل اسم الحبيبة، وتطلب منها الارتباط.

وتلقى هذه الأفكار استحسان وتشجيع المجتمع الذي يتوق للسلام والمحبة بعد أن عانى من ويلات الحرب والدمار بسبب الحرب التي شنتها #ميليشيات_الحوثي على اليمن.