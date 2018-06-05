فيديو.. أسلحة جديدة تم استعادتها من الحوثيين

نشرت القوات اليمنية المشتركة الاثنين مقطع فيديو يظهر أسلحة ومعدات عسكرية جديدة تركتها ميليشيات الحوثي الانقلابية عقب دحرها من مناطق على مشارف مدينة #الحديدة غرب اليمن.

ويكشف الفيديو الذي نشرته "ألوية العمالقة" في الجيش اليمني، عن أسلحة ثقيلة ومتوسطة متنوعة، بينها دبابات وقذائف ومعدات عسكرية خلفتها الميليشيات الحوثية قبل فرارها على وقع التقدم الميداني المتسارع لقوات الشرعية اليمنية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية باتجاه مدينة الحديدة.

وكانت القوات اليمنية المشتركة عثرت اليومين الماضيين على ترسانة #صواريخ_باليستية ومنصات إطلاق وأسلحة وعتاد عسكري كبير، تركتها الميليشيات في مزارع وخنادق وتحصينات في مزارع محيطة بمدينة الحديدة.