أميركا: دعم إيران للحوثيين لن يستمر طويلاً

قالت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، إن أنشطة إيران التخريبية في المنطقة ودعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن "لن تستمر طويلاً"، وأكدت رفضها الكامل للدعم الإيراني للحوثيين وتزويدهم بالصواريخ الباليستية لاستهداف السعودية وتهديد الملاحة الدولية.

جاء ذلك على لسان السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، أثناء لقائه رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر. وأكد الجانبان على خطورة الدور الإيراني التخريبي في المنطقة، وأهمية وضع حد لتدخلات طهران وخرقها الواضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 واستمرارها بتزويد #الحوثيين بالصواريخ الباليستية لاستهداف السعودية وتهديد الملاحة الدولية.

وأثنى رئيس الحكومة اليمنية على الموقف الأميركي المدرك "للدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأشار إلى أن إيران تسهم بشكل مباشر "في إطالة أمد الحرب في #اليمن عبر تقديم مختلف أوجه الدعم لميليشيات الحوثي الانقلابية"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستبعد بن دغر جنوح ميليشيات الحوثي للسلام، مبررا ذلك بأن "قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في #إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي ومحاولتها اليائسة في إطار مشروعها التوسعي السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية".