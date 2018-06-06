الجوف.. تحرير مواقع استراتيجية ومصرع قيادي حوثي

حققت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، تقدماً ميدانياً كبيراً عقب معارك ضارية ومستمرة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة #الجوف شمال البلاد.

وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش، بإسناد مباشر من طيران التحالف، تمكنت من تحرير جبل الخرشة الاستراتيجي وما جاوره في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف شمالي الجوف.

وتكمن أهمية جبل الخرشة في أنه يشرف على جبال خليفين الاستراتيجية المطلة على خط العقبة الدولي، وفق ما ذكره المركز الإعلامي للجيش اليمني.

وتزامن ذلك مع تقدم ميداني آخر في جبهة المهاشمة بذات المديرية، وذلك بتحرير عدد من المواقع المهمة، بحسب المصدر العسكري.

كما شهدت جبهة مزوية بمديرية المتون في الجوف، معارك عنيفة أسفرت عن قتلى من الانقلابيين بينهم المشرف الأمني للميليشيات الحوثية بمديرية المتون المدعو فيصل عبدين، إلى جانب عشرات الجرحى.

وذكر المصدر أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي وجوي مكثّف، استهدف مواقع وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة شمالي الجوف، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفهم.

وأوضح أن المعارك لا تزال على أشدها في مختلف الجبهات بمحافظة الجوف، وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.