شاهد وحشية لا توصف للص انتشل حقيبة امرأة في صنعاء

تداول ناشطون يمنيون، مقطع فيديو مؤلم، يظهر أحد اللصوص على متن دراجة نارية وهو يسحب حقيبة امرأة في شارع عام بالعاصمة #صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد الناشطون أن الواقعة حدثت في العاشرة من مساء الثلاثاء، بشارع الجزائر وسط العاصمة صنعاء، والتقطت كاميرات أحد المحلات الواقعة.

ويظهر الفيديو اللص الذي يقود دراجته النارية بسرعة جنونية، ويسحب بقوة حقيبة امرأة تمشي مع إحدى قريباتها في الشارع العام، وارتطمت المرأة بقوة في الشارع نتيجة سحبها من اللص، ما تسبب بكسور ورضوض لها، وإصابات وصفها بعضهم بالخطرة.

وقوبلت الجريمة باستنكار واسع، وأعلن يمنيون عن رصد مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بأي معلومات توصلهم إلى هذا اللص الذي نشروا صورته أثناء ارتكابه للجريمة من كاميرا المراقبة التي التقطت الواقعة.

وانتشرت على نطاق واسع في العاصمة صنعاء، حوادث السرقات بالإكراه في الشوارع العامة، ووسيلتها الأساسية الدراجات النارية والسيارات، وسط محاولات من الحوثيين للتغطية على هذه الجرائم التي تعكس فشلهم الأمني رغم القمع الذي يمارسونه على معارضي انقلابهم.