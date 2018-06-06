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صور.. سيول عارمة تغرق مدينة المكلا شرق اليمن

المصدر: العربية.نت - إسلام سيف 
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اجتاحت سيول عارمة، فجر الأربعاء، مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق #اليمن، عقب أمطار غزيرة، وسط تخوفات المواطنين من تحذيرات عن إعصار ثالث يتجه صوب السواحل اليمنية.

وأفاد سكان محليون أن شوارع مدينة المكلا غرقت بالسيول التي جرفت الأشجار والمركبات، وألحقت أضراراً بالغة في الممتلكات، مؤكدين أن المركبات التي جرفتها السيول تسببت في سد مجاري التصريف، وهو ما ضاعف من ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، مناشدين السلطة المحلية، بسرعة التدخل وانتشال السيارات العالقة في مجرى سيول الأمطار.

وذكر مصدر محلي أن الأمطار والسيول العارمة على طول الساحل الممتد من المكلا إلى المهرة جرفت حافلة نقل على متنها 50 راكباً، تم 48 منهم، فيما يجري البحث عن اثنين مفقودين.

ودعت السلطة المحلية في حضرموت المواطنين لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول.

ملعب بارادم في المكلا وقد تحول الى بحيرة ملعب بارادم في المكلا وقد تحول الى بحيرة
سيول عارمة تجتاح المكلا سيول عارمة تجتاح المكلا
سيول تجتاح مدينة المكلا عقب امطار غزيرة سيول تجتاح مدينة المكلا عقب امطار غزيرة
سيول تجتاح مدينة المكلا سيول تجتاح مدينة المكلا
السيول تجرف المركبات وتخلف أضرارا كبيرة في المكلا السيول تجرف المركبات وتخلف أضرارا كبيرة في المكلا
السيول تحول مدينة المكلا الى بحيرة السيول تحول مدينة المكلا الى بحيرة

يأتي ذلك فيما حذرت منظمة الأرصاد الدولية، من قدوم عاصفة جديدة تتجه نحو سواحل اليمن ويعرف بإعصار روانو، وهو ثالث إعصار خلال شهر بعد "ساجار" و "مكونو".

وتوقعت أن يضرب الإعصار سواحل جزيرة سقطرى ثم يتجه إلى السواحل الجنوبية اليمنية، وصولاً إلى سلطنة عمان والسواحل المجاورة.

وكان 24 يمنياً لقوا حتفهم جراء إعصار "مكونو" الذي ضرب مؤخراً، محافظتي "أرخبيل سقطرى" و"المهرة" شرق اليمن، في ظل تقلبات مناخية تشهدها البلاد وتأثرت بها غالبية المناطق التي تشهد أمطاراً غزيرة، نجم عنها خسائر مادية وبشرية.

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#اليمن

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