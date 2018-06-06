شاهد لحظة القبض على سارق حقيبة المرأة في صنعاء

في سابقة غير معهودة، وبناء على حملة منظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استطاعت مجموعة من الشباب اليمنيين القبض على سائق دراجة نارية تورط في ارتكاب جريمة سرقة بشعة، وتسليمه للأجهزة الأمنية بعد اكتشاف منزله ومحاصرته حتى تم القبض عليه.

واستخدم المطلوب دراجة نارية في عملية السطو، وهو ما أدى إلى إصابة امرأة وتمزيق ملابسها بعد قيامه بانتزاع حقيبة يد كانت ترتديها.

موضوع يهمك تداول ناشطون يمنيون، مقطع فيديو مؤلم، يظهر أحد اللصوص على متن دراجة نارية وهو يسحب حقيبة امرأة في شارع عام بالعاصمة... شاهد وحشية لا توصف للص انتشل حقيبة امرأة في صنعاء اليمن

وسائق الدراجة النارية المذكور من أرباب السوابق ومطلوب في قضايا عدة.

وفي وقت سابق، تداول ناشطون يمنيون، مقطع فيديو مؤلم، يظهر أحد اللصوص على متن دراجة نارية وهو يسحب حقيبة امرأة في شارع عام بالعاصمة #صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد الناشطون أن الواقعة حدثت في العاشرة من مساء الثلاثاء، بشارع الجزائر وسط العاصمة صنعاء، والتقطت كاميرات أحد المحلات الواقعة.

ويظهر الفيديو اللص الذي يقود دراجته النارية بسرعة جنونية، ويسحب بقوة حقيبة امرأة تمشي مع إحدى قريباتها في الشارع العام، وارتطمت المرأة بقوة في الشارع نتيجة سحبها من اللص، ما تسبب بكسور ورضوض لها، وإصابات وصفها بعضهم بالخطرة.