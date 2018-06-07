سحب 71 موظفاً بالصليب الأحمر من اليمن بسبب التهديدات

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إنها سحبت 71 من موظفيها الأجانب في اليمن ونقلتهم إلى جيبوتي، بسبب الحوادث الأمنية والتهديدات.

ودعت اللجنة جميع أطراف الصراع في اليمن إلى تقديم ضمانات أمنية، لتتمكن من مواصلة برامج المساعدة في مجال تقديم الرعاية الطبية والمياه والغذاء. وقالت متحدثة باسم اللجنة إن الصليب الأحمر لديه نحو 450 موظفاً في اليمن.

وفي أبريل الماضي، اغتال مسلحون مجهولون، أحد موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باستهداف سيارة تابعة لأحد فرق اللجنة في محافظة #تعز، جنوب غربي #اليمن.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقتها مقتل أحد موظفيها، وقالت في تغريدة مقتضبة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، "نحاول أن نجمع المزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة المفجعة".

وكان فريق الصليب الأحمر تعرض خلال الفترة الماضية لمضايقات عديدة من الحوثيين، ما اضطرهم إلى إبلاغهم عزمهم على إغلاق مقرهم في الحوبان، وأكدت أن الحوثيين هددوا موظفي الصليب الأحمر بالتصفية والقتل في حال نفذوا قرارهم.