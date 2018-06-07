فيديو.. أبناء الحديدة يتخلصون من بقايا ميليشيا الحوثي

نفذ مواطنون يمنيون في المديريات والمناطق المحررة مؤخرا بمحافظة الحديدة، غرب البلاد، حملة شعبية لإزالة شعارات ميليشيات الحوثي الطائفية من الشوارع والجدران.

وأظهر مقطع فيديو قيام مجموعة من أبناء الحديدة، بإزالة شعارات #ميليشيات_الحوثي في إحدى المناطق المحررة على مشارف مدينة الحديدة، ضمن حملة شعبية واسعة تقوم بذات المهمة في المديريات والمناطق المحررة بجبهة الساحل الغربي، وفق سكان محليين.

شاهد أبناء تهامة

يزيلون الشعارات الخمينية من على الجدران

بانزيله 😂😂 pic.twitter.com/p80mGmokCV — بشير الشغدري٢ (@BashirYe) ٧ يونيو ٢٠١٨

ويقوم المواطنون اليمنيون، كما يظهر في الفيديو، بتغطية شعارات الحوثيين المرسومة على الجدران في المناطق المحررة بالطلاء الأبيض، مرددين شعارات وطنية في حب وفداء اليمن.

وكانت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف حققت تقدما كبيرا وتتمركز حاليا على مشارف مدينة الحديدة، استعدادا لتحريرها وانتزاع مينائها الاستراتيجي من قبضة الميليشيات الحوثية، لقطع آخر شرايينها البحرية.