الحوثيون يغلقون وكالات الحج والعمرة ويلاحقون ملاكها

أغلقت #ميليشيات_الحوثي عدداً من مكاتب ووكالات #الحج و #العمرة في العاصمة اليمنية #صنعاء، ومناطق أخرى تحت سيطرتها، وقامت بملاحقة وتعقب ملاكها.

وأفاد مدير إحدى هذه الوكالات في صنعاء بأن حملة حوثية واسعة تستهدف إغلاقها بمبررات تعجيزية، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بالتزامن مع إصدار وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية الشرعية أسماء وكالات ومكاتب الحج والعمرة المعتمدة للتفويج وبدء الترتيب معها لذلك.

وفرضت الميليشيات على المكاتب والوكالات، رسوما إضافية لصالحها عن كل حاج ومعتمر يتم تفويجه، تحت مسمى "نفقات تشغيلية" لقطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب غير المعترف بها والخاضعة لسيطرتها في صنعاء.

من جانبه، أكد مدير وكالة الحج والعمرة - والذي لم يفصح عن اسمه لدواعٍ أمنية - رفض المكاتب والوكالات لهذه الجبايات كونها "غير معقولة"، وهو ما اتخذته ميليشيات الحوثي ذريعة وقامت بإغلاق 18 وكالة حج وعمرة في صنعاء وحدها، وكتبت على أبوابها "مغلق من قبل وزارة الأوقاف قطاع الحج والعمرة".

كما اعتبر أن ما يقوم به الانقلابيون هو عرقلة واضحة لإجراءات تسجيل الحجاج والمعتمرين اليمنيين في مناطق سيطرتهم، دون أي مبررات.

وكانت ميليشيات الحوثي قد عملت في موسم الحج العام الماضي على افتعال عراقيل أمام الحجاج اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، باحتجاز جوازات سفرهم وعرقلة مغادرتهم، ما تسبب في إرباك جدول التفويج.