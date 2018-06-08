صور مأساوية.. 39 جثة لمهاجرين أفارقة على شواطئ اليمن

أعلنت جمعية إنسانية يمنية عن انتشال 39 جثة لمهاجرين أفارقة منهم 9 نساء، تعرض قارب تهريب يقلهم للغرق قبالة سواحل #حضرموت شرق #اليمن، وأوضحت أن عملية البحث جارية عن 11 مهاجرا في عداد المفقودين.

وأكدت جمعية #التكافل_الإنساني اليمنية، في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء الخميس، إنقاذ 50 مهاجرا من أصل 100 كانوا يستقلون قارب التهريب الذي انطلق من #بصاصو الصومالية إلى اليمن.

ونقلت الجمعية في بيان عن الناجين من المهاجرين أنه تم إنزالهم على قارب يحمل 100 شخص بينهم 17 امرأة في السواحل اليمنية، وتسبب ارتفاع أمواج البحر في غرق القارب. وذكرت أن من بين الناجين الخمسين 7 نساء.

وقالت الجمعية إنها قامت "بدفن الجثث بعد أخذ تصريح من الجهات الأمنية وحضورهم مراسم الدفن".

ولم يصدر أي بيان حتى اللحظة من قبل السلطات اليمنية الرسمية حول هذا الحادث، الذي تزامن مع سيول عارمة شهدتها المكلا ترافقت مع رياح شديدة تسببت في ارتفاع واضطراب أمواج البحر، ما أدى إلى غرق القارب.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أعلنت أن 46 إثيوبيا غرقوا، الأربعاء، وأن 16 آخرين اعتبروا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب لمهربين يقل 100 مهاجر على الأقل لدى اقترابه من ساحل اليمن.

وذكر مدير العمليات والطوارئ بالمنظمة محمد عبد القادر أن مأساة المهاجرين التي وقعت في #خليج_عدن تثير الشعور بالخزي، لافتا إلى أن أكثر من سبعة آلاف من المهاجرين البائسين يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر كل شهر.