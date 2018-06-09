التحالف: مقتل 44 حوثياً خلال الـ24 ساعة الماضية في صعدة

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في عناصرها ومعداتها بمحور #صعدة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد التحالف أن عدد قتلى الميليشيات الحوثية خلال الـ24 ساعة الماضية في محور صعدة بلغ 44 قتيلاً، بينما تم تدمير 46 من الأسلحة والمعدات التابعة للحوثيين.

وأحرزت قوات الجيش اليمني مدعومة بقوات التحالف تقدما ميدانيا خلال الأيام الماضية في كل من محافظتي الجوف وصعدة شمال #اليمن، وسط استمرار الانهيار في صفوف الميليشيات في معقلهم الأول، صعدة.

وفي تعز أحرز الجيش الوطني تقدماً جديداً غرب المدينة، سيطر خلالها على منطقة الصفراء والجبيرية والمشبك ومواقع أخرى مطلة على خط الرمادة الرابط بين محافظتي تعز - الحديدة.

كذلك سيطر الجيش على مواقع جديدة في جبل أبو النار الاستراتيجي، بعد تراجع كبير للميليشيات، ما أدى إلى اقترابه من مدينة حرض.