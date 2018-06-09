التحالف يحبط إطلاق صواريخ حوثية على مأرب

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، بغارتين، منصة إطلاق صواريخ، أثناء محاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية إطلاقها صاروخا باليستيا من جبل هيلان باتجاه مدينة مأرب (شمال شرق اليمن).

وذكر مصدر عسكري في جبهة #صرواح أن الغارات استهدفت آخر مواقع تمركز للحوثيين غربي جبل هيلان في صرواح غرب مأرب، وأسفرت عن تدمير منصة إطلاق صواريخ، ومقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات.

وأكد المصدر، طبقا لموقع الجيش اليمني الرسمي، أن مقاتلات التحالف رصدت تحركات الميليشيات التي كانت تستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مدينة #مأرب، وتمكنت من إحباط عملية الإطلاق.

كما دمرت غارة أخرى في ذات المكان طقما قتاليا للميليشيات يحمل مقذوفات صاروخية، بعد وصوله للموقع قادما من اتجاه العاصمة صنعاء، ومقتل كل من كانوا على متنه، وفق المصدر.

وتستغل ميليشيات الحوثي تواجدها في صرواح، آخر معاقلها غرب محافظة مأرب، لاستهداف الأحياء السكنية في المدينة بالصواريخ الباليستية والكاتيوشا، وقد ارتكبت عددا من المجازر بحق المدنيين، آخرها قبل أكثر من أسبوعين حيث أطلقت صاروخ كاتيوشا على حي سكني ما أدى لمقتل 6 مدنيين وإصابة 23 آخرين.