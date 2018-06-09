الجوف.. تحرير مواقع جديدة ومقتل 34 حوثياً

انتزعت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن الجمعة مواقع استراتيجية جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية شمالي محافظة #الجوف (شمال البلاد).

وأفاد بيان للجيش اليمني أن قواته تمكنت خلال الساعات الماضية من تحرير عدد من المواقع بعد جبل توانه الاستراتيجي بمديرية خب الشعف وأهمها: تحرير وادي خب وضوانه وشري بالكامل.

وأوضح أن تحرير هذه المواقع أسفر عن مقتل أكثر من 14 عنصراً من الميليشيات إلى جانب عدد من الجرحى، لافتاً إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم لقوات الجيش وانهيار في صفوف الحوثيين، بالتزامن مع غارات مركزة لطيران تحالف دعم الشرعية، على مواقع وتجمعات الميليشيات.

في سياق متصل، قُتل أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي، وجرح آخرون، الجمعة، في معارك عنيفة بجبهة حام غربي محافظة الجوف.

وأكد قائد "اللواء 122 مشاة" العميد محمد الحقي، أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل للميليشيات في سلسلة جبال حام بمديرية المتون، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشار الحقي إلى أن المعارك التي استمرت لساعات أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من الميليشيات، وجرح آخرون، فيما لا تزال مجموعة من جثث الميليشيات الحوثية مرمية في الجبال.

إلى ذلك، حررت قوات الجيش اليمني، كافة المرتفعات في جبال الظهرة الاستراتيجية والتي تعتبر البوابة الرئيسية لمركز مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، بحسب رئيس عمليات "اللواء الأول حرس حدود" العقيد عثمان الشايف.

وأوضح العقيد الشايف أن قوات "اللواء الأول حرس حدود" تمتد من قطاع القفال إلى جبل حبش وجبال الظهرة بما يعادل 100 كلم وهي مساحة كبيرة استطاع اللواء تأمينها.

ودعا من تبقى من مناصري الميليشيات إلى الانضمام للشرعية وحذرهم من الانخداع بالأكاذيب التي يروجها إعلام الحوثيين.