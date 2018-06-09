الجيش اليمني يتقدم ميدانياً غرب وجنوب تعز

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، عن إحرازه تقدما ميدانياً في عدد من الجبهات غرب وجنوب #تعز، بغطاء جوي من تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مسؤولو "محور تعز العسكري" في بيان إن قوات الجيش سيطرت على مناطق الجبيرية والصفراء والمشبك وعدد من المواقع بشرف العنين، والتي تطل على خط الرمادة، وهو الطريق ‏الاسفلتي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة غرب #اليمن.

وفي جنوب تعز، أوضح البيان أن قوات الجيش أحرزت تقدما في جبهة الشقب بصبر، وتمكنت من السيطرة على تلة الصالحين.

وذكر البيان أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في جبهة العنين، بمديرية جبل حبشي.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى، في المواجهات وغارات التحالف في جبهات تعز، بينما استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة المتنوعة من المواقع المحررة.

من جهة أخرى، شنت ميليشيات الحوثي قصفاً عشوائياً استهدفت به المناطق السكنية في بلاد الوافي ‏وموليه ‏ومنطقة المبها وَتَتر في تعز، وذلك عقب تلقيها هزائم في عدد من جبهات القتال في ريف المحافظة.