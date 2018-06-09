الحديدة.. الشرعية تستعيد مواقع جديدة

قال مصدر عسكري، السبت، إن القوات اليمنية المدعومة من التحالف، حققت تقدماً باتجاه مدينة الحديدة، إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وذكر عبدالله مجيد الشعبي، المتحدث باسم اللواء الثاني العمالقة، إن معارك عنيفة تدور حالياً بين الطرفين، وإن العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى.

وأفاد أن قوات العمالقة سيطرت على مواقع شمالي منطقة الطائف في مديرية الدريهمي، نحو 20 كيلومتراً جنوبي الحديدة، بعد أن توقفت في تلك المنطقة منذ أواخر مايو المنصرم.

وأضاف أن المعارك تدور بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والرشاشات في مناطق الشجيرة والنخيلة بالقرب من مدينة الدريهمي، مركز المديرية التي تحمل ذات الاسم.

وأشار إلى أن مقاتلات وبحرية التحالف تقصف بشكل مكثف مواقع الحوثيين، تمهيداً لتقدم قوات العمالقة.

وقال إن قوات العمالقة استدعت كل أفرادها وطاقاتها لمعركة التحرير، في إشارة إلى العمل على استعادة ميناء ومدينة الحديدة الذي يستقبل 80% من واردات البلاد.

ووفق الشعبي فإن قوات العمالقة أسرت 130 حوثياً خلال الأيام الماضية.

وفي منطقة الجاح غربي مدينة بيت الفقيه جنوبي الحديدة، تحاول القوات الحكومية استعادة مواقع سيطر عليها الحوثيون خلال اليومين الماضيين.