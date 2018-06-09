بالأرقام.. هذا ما تسببت به حرب الحوثي على تعز في شهرين

كشف ائتلاف إغاثي، الجمعة، أن 84 أسرة فقدت عائلها في محافظة #تعز جنوب غرب اليمن، فيما تعرض 150 شخصا آخر لإصابات أجبرتهم على التوقف عن أعمالهم، خلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار 2018، جراء الحرب المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وسجل تقرير "ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز" بين الضحايا المدنيين في ذات الفترة مقتل 14 طفلاً و9 نساء و53 شاباً، إضافة إلى إصابة 24 طفلاً و8 نساء و58 شابا، بعضهم إصاباته خطرة، جراء مقذوفات المدافع والصواريخ التي تستهدف الأحياء السكنية وأماكن تجمع المدنيين، وتطلقها ميليشيات الحوثي بشكل يومي.

وأفاد بأن الألغام الأرضية التي تزرعها ميليشيات الحوثي أودت بحياة 6 مدنيين، فيما تعرض 21 آخرين للقتل والإصابة بعمليات قنص مباشرة، كما خلفت الحرب الدائرة في تعز وراءها 324 يتيماً خلال الشهرين الماضيين.

وبحسب التقرير، فقد تعرضت 162 أسرة للنزوح والتهجير القسري من منازلهم في مديريتي الحيمة والتعزية جنوب شرق تعز، وتضرر 75 منزلا ومنشأة وممتلكات خاصة وعامة بشكل جزئي أو كلي، في شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.

وجدد الائتلاف دعوته للجهات الحكومية والإغاثية لاستمرار أنشطتها والتزاماتها الإنسانية تجاه المدنيين في عموم مديريات محافظة تعز.

ولا يمر يوم في تعز المحاصرة منذ ثلاثة أعوام دون ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية جرائم وحشية ضد المدنيين، من خلال القصف العشوائي المتعمد على الأحياء السكنية، وقيام عناصرها بقنص المواطنين دون تمييز.