خطيب حوثي يحرض الآباء على قتل أطفالهم.. والسبب "طارق"

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه أحد خطباء المساجد من #ميليشيات_الحوثي، وهو يحرض الآباء على قتل أبنائهم.

ودعا الخطيب الحوثي كافة الآباء إلى قتل أطفالهم إن ذكروا اسم "طارق"، في إشارة إلى العميد طارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، والذي يشارك في العمليات العسكرية ضد الحوثيين في الساحل الغربي، الذي يتلقون فيه هزائم غير مسبوقة.

وقال الخطيب الحوثي وهو يحث المصلين: "إن سمعت ابنك يبشرك بقدوم طارق فالطمه أو وجه رصاصة إلى رأسه".

وتعيش الميليشيات حالة من الرعب والهستيريا، جراء التقدم المتسارع للقوات اليمنية المشتركة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، في الساحل الغربي، ووصولها إلى مشارف مدينة الحديدة استعداداً لتحريرها وانتزاع آخر المنافذ البحرية من أيدي الحوثيين.

كما تشهد جبهة الساحل الغربي، فرارا جماعيا للانقلابيين، بالتزامن مع العزوف والرفض الشعبي للانضمام لصفوف الحوثيين في حربهم العبثية ومحارق الموت التي يسوقون إليها اليمنيين.