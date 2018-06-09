في بث حي.. فتاة يمنية تضرب عن الطعام والشراب لهذا السبب

أعلنت الفتاة اليمنية ندى الأهدل، الناشطة في الدفاع عن حقوق الطفولة، إضرابها الشامل عن الطعام والشراب، في بث حي ومباشر عبر مواقع التواصل، احتجاجاً على عدم معاقبة والد #الطفلة_شيماء جمال وحيش، حيث رفضت إحدى النيابات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء قبول القضية، وأمرت الأمن بالإفراج عنه.

ودخلت الأهدل، منذ مساء الجمعة، إضراباً عن الطعام والشراب، ولا تزال في بث حي حتى هذه اللحظات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ويوتيوب وتويتر).

وفيما شجع ناشطون يمنيون الأهدل في خطوتها هذه والتي قالت إنها مستمرة حتى محاكمة الجاني، أكد آخرون أن قرارها غير صائب، لأن سلطة الانقلاب الحوثية لا تفهم في القيم ولا في القوانين ولا حتى في الحقوق والحريات ولا الإضراب عن الطعام، وأكدوا لها أن ما تعمله غير مجدٍ لإنقاذ الطفلة شيماء.

وكانت نيابة خاضعة للحوثيين في صنعاء، رفضت مقاضاة والد الطفلة شيماء (8 سنوات) والتي تعرضت للتعذيب الوحشي على يديه، وأثارت صورتها موجة سخط واسعة بين اليمنيين، أجبرت سلطات الانقلاب على اعتقاله.

وأمرت النيابة بإعادة الطفلة إلى والدها والإفراج عنه، بمبرر أنه من حقه "تأديب ابنته"، وهو ما أثار سخطا واسعا في أوساط اليمنيين.

يذكر أن ندى الأهدل طفلة يمنية اشتهرت قضيتها في يوليو/تموز 2013 حينما ظهرت في مقطع فيديو قصير وهي في الـ11 من عمرها، لتؤكد أن أهلها يحاولون إجبارها قسرا على الزواج، وانتشرت قضيتها على نطاق عالمي، واستطاعت الفرار من أهلها لتؤسس منظمة تحمل اسمها للدفاع عن حقوق الطفولة.