الحديدة.. تقدم مستمر والجيش اليمني على مشارف المطار

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية تقدمها باتجاه مناطق الجاح في مديرية بيت الفقيه والحسينية، في محافظة #الحديدة .

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير منطقة الجاح الأسفل في مديرية بيت الفقيه بعد معارك عنيفة خاضتها ضد مليشيات الحوثي.

وحققت قوات الجيش الوطني اختراقات جديدة في أكثر من جبهة، حيث باتت على مشارف #مطار_الحديدة بعد الهجمات المباغتة على مواقع الميليشيا، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك، نشرت ألوية العمالقة المشاركة في معركة تحرير الساحل الغربي، فجر الأحد، مقطع فيديو يوضح سيطرتها على هذه المواقع، بجانب صور تظهر الخسائر البشرية الكبيرة للميليشيات الذين تناثرت جثثهم في المناطق المحررة، وسط اعترافات الحوثيين بسقوط قيادات بارزة هناك.

شاهد قوات ألوية #العمالقه تسترد مفرق الحسينيه والجاح بعد قتال عنيف مع المليشيات الحوثية#الحديدة#الساحل_الغربي_الحديدة pic.twitter.com/6OrkrRnCkF — جبهة الساحل الغربي# (@sahel_almakha) June 9, 2018

كما أعلنت القوات اليمنية منطقة الطائف الساحلية وقلعتها التاريخية في مديرية الدريهمي على تخوم مدينة الحديدة، محررة بالكامل بعد تطهير كافة جيوب الميليشيا منها.

وبحسب موقع الجيش اليمني، فإن التقدم المحقق بشكل يومي في جبهة الساحل الغربي يتوازى مع ضمان تأمين القوة التي ستنطلق في ساعة الصفر لتحرر مدينة الحديدة وبصورة تضمن الحفاظ على السكان في المدينة، وتأمين الميناء.

مقتل القيادي الحوثي البارز سلطان عويدين الغولي

وأسفرت معارك الساعات الأخيرة، في جبهة #الساحل_الغربي ، عن مصرع ما لا يقل عن 85 عنصرا من ميليشيات الحوثي بينهم قيادات، في المواجهات وغارات التحالف العربي بالطيران الحربي والأباتشي، بحسب مصادر ميدانية.

وأفادت، أن القيادي الحوثي البارز سلطان عويدين الغولي، لقي مصرعه مع أكثر من 25 حوثياً بينهم نجله عبدالرحمن وجميعهم من أبناء غولة عجيب بمحافظة عمران، (شمال صنعاء)، والذين تم استقدامهم كتعزيزات لجبهة الساحل الغربي.

واعترف ناشطون حوثيون بمصرع سلطان عويدين، الذي عينته الميليشيات مديرا لمديرية ريدة في عمران، وهو من أبرز الشخصيات التي سهلت لها اقتحام المحافظة قبل اجتياحها للعاصمة صنعاء، كما أنه أحد المقربين من القيادي الميداني للميليشيات والمطلوب على قائمة التحالف العربي أبو علي الحاكم.

ومن بين القيادات الحوثية التي قتلت حفظ الله الشامي (نجل القيادي الحوثي المطلوب للتحالف العربي عبدالقادر الشامي وكيل جهاز الأمن القومي للميليشيا)، وعزيز مهدي عامر السريحي، ومحمد محمد الكبسي.