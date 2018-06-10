الحوثي يعتقل قياديين من المؤتمر بالحديدة ومدنيين بذمار

داهمت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قريتي ظليم حدقة ومحليت بيت الدغار في محافظة #ذمار خلال الـ24 الساعة الماضية، واختطفت 13 من سكانهما، حسب ما أفاد به شهود عيان.

وأكدت مصادر محلية أن ثلاثة مركبات دفع رباعي تابعة لمليشيا الحوثي تحمل كل منها 10 عناصر مسلحة، بقيادة القيادي الحوثي أبو خولة المروني، المشرف الأمني لمربع حمير وبني خالد في ذمار، داهمت قريتي ظليم حدقة ومحليت بيت الدغار، واختطفت المعارضين حسين الخولاني وعبد الرحيم حسين الدغار (مسؤول فرع حزب الإصلاح في المنطقة)، ونقلتهما إلى سجن الأمن السياسي بمدينة ذمار الخاضع لسيطرت المليشيات الحوثية.

وفي الحديدة، أقدمت مليشيات الحوثي على اقتحام منازل قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام. وأفاد شهود عيان بأن ميليشيات الحوثي اختطفت قاسم مهدي حيدر عضو اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر ومدير عام ميناء المخا، وأكرم فتوان عضو اللجنة الدائمة سكرتير فرع المؤتمر في الحديدة.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات اقتحمت منزلي القياديين المؤتمرين، وأطلقت النار لترويع الأطفال والنساء، في تعبير واضح عن حالة الهلع والتخبط التي تعيشها مع قرب قوات الشرعية من تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وتواصل ميليشيات الحوثية أعمالها القمعية الإجرامية ضد أبناء مديرية ضوران آنس، وبقية مديريات محافظة ذمار، في محاولة منها لمنع أي خروج أو انتفاضة في وجهها.