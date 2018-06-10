شاهد اعتقال قناص حوثي.. والسيطرة على خط تعز الحديدة

أعلن الجيش اليمني، الأحد، سيطرته على الخط الرابط بين تعز والحديدة غرب البلاد، في خطوة من شأنها قطع شريان إمدادات ميليشيات الحوثي إلى جبهة الساحل الغربي عبر هذا الخط في منطقة الرمادة.

وأفاد بيان لمحور تعز العسكري، أن قوات الجيش بدعم من تحالف دعم الشرعية، سيطرت على مواقع عسكرية استراتيجية جديدة، إثر معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي، وتمكنت من تحرير حصن وقرية الكراش، وتلتي جباري والسد، وقريه القبع، في مديرية جبل حبشي، غرب تعز.

وأوضح، أن الجيش الوطني بهذا التقدم تمكن من السيطرة الكاملة، على الخط الرابط بين تعز - الحديدة، في منطقة الرمادة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية.

وأضاف البيان أن" قوات الجيش سيطرت على نقطة مكائر وقحفة عبل، جنوب منطقة تبيشعه، مع السيطرة على قرية الدمينة".

وأكد سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين، خلال المعارك واعتقال آخرين بينهم قناص.

وتعد الجبهة الغربية في تعز من أهم الجبهات كونها تطل على الساحل الغربي وتعتبر البوابة الغربية لمحافظة تعز، ويسيطر الجيش الوطني على أجزاء واسعة من مناطق هذه الجبهة، وبقطع خط تعز الحديدة ستنهار بقية مواقع تواجد الميليشيات في ريف تعز الغربي.

إلى ذلك، نشر المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، فيديو للقناص الحوثي الذي تم أسره خلال المعارك، والمكنى "أبو نصر"، لافتا إلى أسره في موقع حصن مكائر، بجبهة العنين على خط الرمادة، غرب تعز.