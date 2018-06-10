شاهد كيف أنقذ شاب امرأة حاصرتها السيول في صنعاء

في مشهد بطولي نادر أقدم الشاب اليمني "فريد عثمان علي جبار" على إنقاذ حياة امرأة حاصرتها السيول الجارفة بمدينة #صنعاء .

فعند الثالثة من عصر يوم ماطر، كان "فريد" يقود دراجته النارية التي يعمل عليها سائقاً لتوفير لقمة العيش، ليفاجأ بمشهد امرأة تحاصرها السيول، فما كان منه إلا أن هب إلى إنقاذها، ما أثار إعجاب واهتمام عدد من الناشطين الذين دعوا إلى تكريمه والإشادة بسلوكه البطولي.

وعن تلك اللحظة، قال فريد " للعربية.نت": "كنت أقوم بمهنتي وأوصل أحدهم على دراجتي في مشوار قصير، فشاهدت تجمهرا بشريا عند أحد الجسور، وهم يشاهدون امرأة عالقة وقد حاصرتها السيول في وضع خطر جداً، فلم أتمالك نفسي، وقمت بركن الدراجة النارية وانطلقت مسرعاً باتجاه الجسر، وكان أحد الأشخاص يحاول إنقاذ المرأة عبر إلقاء حبل، ولكنها لم تتمكن من الإمساك به."

واستطرد قائلاً: "ربطت نفسي بالحبل، ونزلت إلى أن وصلت إلى المرأة، وهي في حالة هلع ورعب شديد، كما أن عمرها الكبير منعها من التسلق، فقمت بتهدئتها وقلت لها: لا تخافي يا أمي، ستكوني بخير، فأعطيتها الحبل، وقمت بربطها به، وعملت على تهدئتها مرة أخرى، ثم أعطيت الإشارة إلى الشباب من فوق الجسر ليسحبوها نحو الأعلى، وفعلا استطاعوا سحبها، ثم ألقوا الحبل إلي وقمت بربط نفسي، فسحبوني إلى الأعلى."