أسر 10 حوثيين ومقتل 30 شرق صنعاء

اندلعت مواجهات عنيفة، الأحد، بين قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي من جهة وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، في جبهة نهم شرقي العاصمة #صنعاء.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر محاولة #ميليشيات_الحوثي التسلل إلى مواقع الجيش في جبل الجبير وتبة الحمراء ومواقع أخرى في ميسرة جبهة نهم.

وأكد إفشال محاولة تسلل الحوثيين، بعد تكبيدهم خسائر في العتاد والأرواح، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، إضافة إلى أسر 10 آخرين.

بالتزامن، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في ذات الجبهة، وكبدتها خسائر مادية وبشرية فادحة، بحسب مصادر ميدانية.

وتخوض قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، مواجهات مستمرة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية لاستكمال تحرير مديرية نهم الجبلية ذات الطرق والجبال الوعرة (مساحتها أكثر من 1800 كلم مربع)، والتي توصف بأنها "البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء".

إلى ذلك، شهدت مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، الأحد، معارك عنيفة، أثناء إفشال قوات الجيش اليمني لمحاولة تسلل لميليشيات الحوثي في جبهتي القلب والميسرة بصرواح، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى الحوثيين.

كما دمرت مقاتلات التحالف العربي، منصة إطلاق صواريخ للميليشيات الحوثية في أطراف صرواح.

واعتبر موقع الجيش اليمني أن ميليشيات الحوثي تحاول من خلال تسللها إلى المواقع المحررة في صرواح ونهم (شرق صنعاء)، تغطية هزائمها في الساحل الغربي، من خلال تقديمها مقاتليها للموت لخداع من تبقى معهم من اليمنيين.

وأكد أنه سقط خلال هذه المحاولات أكثر من 30 قتيلا من الحوثيين، وأكثر من 60 جريحا، حسب مصادر ميدانية.