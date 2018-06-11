اليمن.. الساحل الغربي مقبرة جماعية لقادة الحوثيين

تحوّلت جبهة #الساحل_الغربي في #اليمن إلى مقبرة جماعية لميليشيات #الحوثي، ويوما بعد آخر، يتصاعد أعداد قتلاها من القيادات الميدانية البارزة، التي دفعت بها في محاولة يائسة لمنع انتزاع شريانها البحري الأخير في مدينة وميناء #الحديدة.

ورصد الموقع الرسمي للجيش اليمني، في إحصائية نشرها مساء الأحد، مصرع أكثر من 250 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال أسبوع فقط من المعارك العنيفة التي تشهدها جبهة الساحل الغربي بينهم أكثر من 20 قياديا ميدانيا، إضافة إلى إصابة العشرات.

وأكد الموقع أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت في ذات الفترة خلال معارك الساحل الغربي من أسر ما لا يقل عن 143 عنصرا من ميليشيات الحوثي.

وتضمنت الإحصائية أسماء 17 قياديا حوثيا بارزا من القتلى في جبهة الساحل الغربي خلال أسبوع فقط، وهم:



ــ اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، المعين رئيسا لهيئة الأركان التابعة للميليشيات (ضمن المطلوبين في قائمة التحالف العربي للإرهابيين الحوثيين).

ــ القيادي عبدالكريم الحوثي.

ــ النقيب محمود محمد عامر.

ــ القيادي الحوثي حفظ الله الشامي.

ــ الشيخ سلطان عويدين الغولي، المكنى "أبو زيد"، وهو أحد ضباط الحرس الجمهوري سابقا، ومعين من قبل الميليشيات مديرا لمديرية ريدة بمحافظة عمران.

ــ عبده سلطان عويدين الغولي.

ــ عبدالله علي صالح الغولي.

ــ علي قحطان عويدين الغولي.

ــ محمد علي عويدين الغولي.



ــ القيادي الحوثي عزيز مهدي السريحي.

ــ محمد محمد احمد الكبسي.

ــ سمير علي محمد دحقة.

ــ أحمد عبدالرحمن العبدلي.

ــ عبدالله صالح دماج.

ــ عبدالله محمد الزبير.

ــ عبداللطيف الغرباني.

ــ محمد عبدالله العنسي.

ويأتي ذلك وسط استعدادات مكثفة من الجيش الوطني والمقاومة، بدعم من قوات التحالف، لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، لقطع آخر شرايين ميليشيات الحوثي البحرية.