مسؤول: الحوثيون نهبوا 500 مليار دولار من الجيش اليمني

كشف القائم بأعمال وزير الدفاع اليمني، الفريق #محمد_المقدشي، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية نهبت "حوالي 500 مليار دولار من مقدرات الجيش".

وأوضح المقدشي، خلال أمسية رمضانية بمدينة مأرب (شرق صنعاء)، أن عملية إعادة بناء القوات المسلحة اليمنية بدأت قبل ثلاثة أعوام بإمكانات صفرية، لافتا إلى أن ما تحقق من إنجازات في هذا الجانب ما كان ليتحقق لولا دعم دول التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال "إن جماعة الحوثي سيطرت على كل مقدرات البلاد، ومن بينها المؤسسات الإعلامية والمؤسسات العسكرية، وهي تسخرها لخدمة مخططاتها التدميرية".

وذكر القائم بأعمال وزير الدفاع اليمني أن "إمكانيات الجيش لا تزال ضعيفة مقارنة بإمكانات الانقلابيين الذين نهبوا المعسكرات ومخازن الأسلحة".

وأضاف "إن الجيش الوطني يقوده ضباط وعسكريون سابقون، وأنه يضم في تشكيلاته حاليا قادة وأفرادا من كل مناطق اليمن، وتمت إتاحة فرص القيادة والانتساب أمام الجميع".

وأكد إنجاز شوط كبير في عملية دمج #المقاومة_الشعبية في الجيش الوطني وفقا للقرارات المتعلقة بهذا الخصوص.