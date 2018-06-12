اتفاق بين اليمن والأمم المتحدة على وقف تدخلات إيران

اتفقت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، الثلاثاء، على أنه "حان الوقت لتتوقف إيران عن التدخل في الشأن اليمني"، والتوصل إلى سلام دائم ينهي معاناة الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني في نيويورك، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأبلغ وزير الخارجية اليمني، أمين عام الأمم المتحدة، ترحيب الحكومة الشرعية بالإطار العام الذي قدمه مبعوثه الخاص "عن عملية السلام ومقترح ميناء الحديدة" عند لقائه بالرئيس اليمني، حرصاً على أرواح المدنيين.

واشترط مغادرة ميليشيات الحوثي مدينة الحديدة، وفقاً لرؤية المبعوث الأممي، معتبراً ذلك "خطوة أولية ضمن إجراءات بناء الثقة للتوصل إلى سلام مستدام".

بدوره، أكد أمين عام الأمم المتحدة، أن مبعوثه إلى اليمن، مارتن غريفيث، يحظى بكامل الدعم في جهوده للتوصل لحل سياسي دائم للأزمة اليمنية يقوم على قاعدة المرجعيات الثابتة المتمثّلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وشدد غوتيريس على أن ذلك يتطلب "انسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ وما سيتلوها من ترتيبات سياسية تضمن عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن"، كما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.