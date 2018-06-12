اليمن: التحالف يدين تهديد ميليشيات الحوثي لعمال الإغاثة

دان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في #اليمن، العقيد ركن طيار #تركي#المالكي، التهديدات الحوثية للمنظمات الإغاثية وشدد على حماية عمال الإغاثة.

وقال المتحدث في مؤتمر صحافي بالرياض، الاثنين، إن #التحالف أصدر مئات من قرارات عدم الاستهداف خلال العمليات حرصا على سلامة العاملين في الإغاثة.

وذكر أن قوات الشرعية في اليمن تستعد لقطع طريق إمداد #الحوثيين نحو #صعدة.

وعرض المتحدث مقاطع فيديو لتدمير قدرات الحوثيين في الداخل اليمني، منها استهداف وتدمير منصة إطلاق صواريخ في صعدة، وورشة لتصنيع الطائرات بدون طيار في محافظة حجة، وكذلك تجمعات معادية من عناصر الحوثيين في محور #الجوف.

وأشار إلى قيام عناصر من الأهالي بحملة لإزالة شعار ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي. ولمح إلى أن ميناء #الحديدة أصبح نقطة لتهريب أسلحة للميليشيات الحوثية.

وتطرق إلى إطلاق 4 صواريخ حوثية باليستية ضد #السعودية خلال الشهرين الأخيرين، مؤكدا أن أحد تلك الصواريخ سقط في اليمن.

وكشف المتحدث عن محاولة لتهريب أموال مزورة وجوازات سفر إلى الميليشيات الحوثية في صعدة، مشيرا إلى ضبط عملات يمنية مزورة تبلغ قيمتها الاسمية حوالي 22 مليون دولار أميركي، فضلا عن أكثر من 5 آلاف جواز سفر مزور، كانت في طريقها للقادة الحوثيين وأسرهم في صعدة لمساعدتهم على الخروج من البلاد.

ونفى المالكي قيام التحالف، الاثنين، باستهداف أي منشأة طبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في اليمن.

وشدد على أن التحالف يعمل مع المبعوث الأممي لليمن لإعطاء فرصة للحل السياسي.