صور.. إحباط عملية إرهابية كبرى شرق اليمن

أعلن محافـظ #حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية في #الجيش_اليمني، فرج البحسني، الثلاثاء، عن إحباط عملية إرهابية كبری، كانت تستهدف تفجير أكثر من موقع في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، مع أواخر شهر رمضان وأيام العيد.

وأكد البحسني، في بيان، أن العملية جرى التحضير لها بعناية فائقة من قبل تنظيم #القاعدة لتفجير أكثر من موقع في مدينة المكلا شرق اليمن، قبل أن تحبطها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وأضاف: "تابعت الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، وبدقة متناهية، عميلة التحضير لهذه العملية الإرهابية المدمرة، ومنذُ فترة ومتابعتها أولاً بأول إلى أن اكتملت خيوطها ودنت ساعة الصفر لتنفيذها، لكن أبطالنا كانوا الأسرع لكبح هذه المؤامرة الدنيئة".

وأوضح محافظ حضرموت أن قوة عسكرية وأمنية واستخباراتية وهندسية، داهمت، فجر الثلاثاء، الموقع الذي اختبأت فيه العناصر الإرهابية وجمعت فيه مختلف وسائل الدمار، لافتا إلى أن الموقع عبارة عن حوش يقع في منطقة حله.

وأفاد أنه تم ضبط 28 عبوة ناسفة، حزامين ناسفين كبيرين، صاروخين حراريين، ثلاثة أكياس من مادة c4 شديدة الانفجار، وكم هائل من الذخائر المختلفة، وقال إن "هذه المواد قادرة على إحداث دمار كبير في أي موقع يتم استهدافه".

وأثنى محافظ حضرموت على كل من ساهم في إحباط وإفشال هذه العملية الإرهابية، مهيبا بأبناء المحافظة التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية والإبلاغ عن أي تحركات لأفراد أو جماعات مشبوهة.

يذكر أن الجيش اليمني بدعم من #التحالف_العربي حرر في أبريل عام 2016، مدينة #المكلا عاصمة محافظة #حضرموت من مسلحي "القاعدة"، التي فرضت سيطرتها عليها لأكثر من عام مستغلة انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية، ويواصل اجتثاث ظهور أي بؤر أو أوكار للتنظيم الإرهابي.