التحالف: الحوثي أفشل كل الجهود السياسية لتسليم الحديدة

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الأربعاء، إن الحوثيين أفشلوا كافة الجهود السياسية لتسليم الحديدة، مؤكداً أن الميليشيات تجاهلت المهلة الممنوحة للخروج من الحديدة.

وأضاف في مداخلة مع قناة "الحدث" أن القوات تتقدم في عدة محاور، أبرزها محور مطار الحديدة، مشيراً إلى أن الميليشيات زرعت كمية كبيرة من الألغام في محيط الحديدة، ومؤكداً أن قوات الشرعية تبعد مسافة 6 كلم عن مطار الحديدة.

وقال: تقدمنا نحو الحديدة يتم بتأنٍّ بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وحفاظاً على المدنيين، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي رفضت خروج الأهالي من الحديدة.

وأكد المتحدث باسم التحالف: "لدينا خطة متكاملة للتعامل مع كافة السيناريوهات على الأرض"، مضيفاً: "لدينا أسرى من الحوثيين من كافة الجبهات".

وأضاف المالكي: لدينا خطط بشأن الجانب الإنساني والإغاثي في الحديدة، مشدداً على أن الحديدة ستكون نقطة انطلاق لتحرير بقية محافظات الساحل الغربي.

وانطلقت، فجر الأربعاء، عملية "النصر الذهبي" بإسناد من التحالف العربي لتحرير مدينة وميناء الحديدة، والتي قالت الحكومة اليمنية في بيان إنها جاءت بعد استنفاد كل الوسائل السياسية والسلمية لإخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة.

وتحقق العملية عقب ساعات من انطلاقها تقدما ميدانيا متسارعا، ووصلت قوات الجيش اليمني والمقاومة إلى مشارف مطار الحديدة، وسط انهيار في صفوف ميليشيات الحوثي.