الحديدة.. بن دغر يعد بالنصر وغريفيث يتحدث عن "ترتيبات"

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الأربعاء، إن "النصر على الميليشيات الحوثية الإيرانية قادم لا محالة"، وذلك في تعليقه على انطلاق عملية "النصر الذهبي" لتحرير مدينة الحديدة.

ودعا بن دغر في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، الجميع إلى الالتفاف حول الشرعية، والمضي قدماً لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

بدوره، أكد محافظ الحديدة، الحسن طاهر، أن "معركة الحديدة ستنتهي قبل أن تبدأ"، وأضاف: "ماذا يفعل طفل معاق أمام عملاق محترف".

ونصح طاهر ميليشيات الحوثي بالنجاة بأنفسهم قبل أن يدكهم رجال المقاومة والجيش الوطني.

وفي الأثناء، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إنه على "تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية للتفاوض على ترتيبات للحديدة من شأنها أن تعالج الشواغل السياسية والإنسانية والأمنية".

وأوضح غريفيث، في بيان أصدره قبل قليل، أنه يواصل العمل على أي فرصة متاحة لتجنب المواجهة العسكرية في الحديدة، داعياً الأطراف إلى الانخراط بشكل بنّاء مع جهوده، كما دعا "إلى ضبط النفس وإعطاء فرصة للسلام"، واصفاً التطورات العسكرية في الحديدة بأنها "مقلقة للغاية".

وشدد المبعوث الأممي على تصميم الأمم المتحدة على المضي قدماً في العملية السياسية رغم التطورات الأخيرة، والتزامها القوي بالتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في اليمن.

وانطلقت، فجر الأربعاء، عملية "النصر الذهبي" بإسناد من التحالف العربي لتحرير مدينة وميناء الحديدة، والتي قالت الحكومة اليمنية في بيان إنها جاءت بعد استنفاد كل الوسائل السياسية والسلمية لإخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة.

وتحقق العملية عقب ساعات من انطلاقها تقدما ميدانيا متسارعا، ووصلت قوات الجيش اليمني والمقاومة إلى مشارف مطار الحديدة، وسط انهيار في صفوف ميليشيات الحوثي.