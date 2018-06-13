اليمن: كافة الموانئ جاهزة لاستقبال المساعدات الإنسانية

في ظل الأحداث الجارية لاستعادة مدينة الحديدة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، أعلنت وزارة النقل اليمنية أن موانئ عدن والمكلا ونشطون جاهزة لاستقبال البضائع والمساعدات الإنسانية.

وصرح ناصر شريف، نائب وزير النقل اليمني، أن المنافذ البرية المختلفة مفتوحة لاستقبال المزيد من المواد الغذائية والوقود والاحتياجات الأساسية للمواطنين بإجراءات تتضمن جهودا مضاعفة من التسهيلات، وتذليل كل الصعاب للشركات الملاحية والتجار والمستوردين.

وأبلغت الوزارة جميع التجار الذين لهم بضائع واردة عبر ميناءي الحديدة والصليف، وكافة الشركات الملاحية العاملة عبرهما باستعدادها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم لاستقبال وارداتهم في الموانئ البحرية والبرية المذكورة إلى حين استئناف العمل في موانئ الحديدة والصليف والمخاء.