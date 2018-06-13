أولى مشاهد انطلاق عملية "النصر الذهبي" لتحرير الحديدة

أعلن الجيش اليمني، في بيان مقتضب الأربعاء، عن تحرير أولى مناطق مدينة #الحديدة، بعد وقت قصير من انطلاق عملية #النصر_الذهبي في الساحل الغربي، بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

وتوغلت قوات الجيش والمقاومة، بحسب مصادر ميدانية، في منطقة النخيلة جنوب مدينة الحديدة، مسنودة بغطاء جوي كثيف من التحالف، وقصفت مركزاً للبارجات الحربية.

وأكدت المصادر أن دفاعات الميليشيات الحوثية "ضعيفة ومرتبكة" أمام هذا الهجوم الكاسح.

وهذه هي أولى المشاهد مع بدء انطلاق عملية النصر الذهبي لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة الانقلابيين.

اللهم نصرك اللهم احفظ الأبطال بحفظك ضد مليشيات الشيعه الكهنوتية الحوثيه المرتدة عن دينك والمسيئة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم .. pic.twitter.com/IktER4WPvk — وليد القديمي (@waleedQudaimi) ١٣ يونيو ٢٠١٨

وبالتزامن، أطلق تحالف دعم الشرعية إذاعة محلية للأهالي في مدينة الحديدة على موجة (أف أم)، تردد fm 105، لموافاتهم بتطورات العملية العسكرية وإبلاغهم بالتعليمات والتوجيهات حفاظاً على سلامتهم وحتى لا يقعون ضحايا للتضليل الإعلامي للميليشيات الحوثية.

وفرت قيادات حوثية من مدينة الحديدة عقب انطلاق العملية العسكرية، وأبقت على المغرر بهم الذين ينتشرون بكثافة في شوارع المدينة ويعتلون أسطح العمارات، وفق سكان محليين.

وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت أن العملية العسكرية لتحرير الحديدة جاءت بعد أن "استنفدت كافة الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة"، مشيرة إلى أن "تحرير الميناء يمثل بداية السقوط للحوثيين وسيؤمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وسيقطع أيادي إيران التي طالما أغرقت اليمن بالأسلحة التي تسفك بها دماء اليمنيين الزكية".