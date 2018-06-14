الجيش اليمني يصد هجوماً في البيضاء.. ومقتل 15 حوثياً

لقي أكثر من 15 حوثياً مصرعهم فجر اليوم الخميس وسقط آخرون جرحى في تجدد المواجهات بين قوات الجيش اليمني والميليشيات شرق محافظة البيضاء (وسط #اليمن).

وقالت مصادر ميدانية إن أكثر من 15 جثة للميليشيات الحوثية لا تزال مرمية في شعاب وسايلة في منطقة خدار العرجي المطلة على يسبل في جبهة السوادية شرق #البيضاء.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش اليمني تمكنت من صد هجوم كبير للميليشيات وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

بالتزامن مع الاشتباكات، استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن آليات لمليشيات الحوثي في الخط المؤدي إلى خدار العرجي.