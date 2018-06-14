الحديدة.. انتصارات نوعية والميليشيات تفقد السيطرة

أحرزت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، انتصارات نوعية في جبهة الساحل الغربي وعلى مشارف مدينة الحديدة، وحررت مناطق واسعة في مديرية الدريهمي ومحيط مطار الحديدة، عقب ساعات من إطلاق عملية #النصر_الذهبي.

وأكد مصدر عسكري تواصل التقدم باتجاه مطار الحديدة، وسط حالة من الارتباك والهلع في صفوف ميليشيات الحوثي وفرار جماعي لعناصرها من ميدان المواجهات، لافتاً إلى نجاح مدفعية الجيش وغارات التحالف في دكت تحصينات الميليشيات التي كانت تراهن عليها في صد الزحف نحو مدينة #الحديدة.

وأشار إلى تحقيق اختراقات نوعية في الصفوف الأمامية للحوثيين بعد مباغتتهم، ما أدى إلى تقهقر صفوف الميليشيات وفرار قياداتها من الجبهات.

وتواصل قوات الجيش والمقاومة، بغطاء جوي كثيف، تقدمها حتى اللحظة، في عدة محاور بجبهة #الساحل_الغربي، ضمن العملية العسكرية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، وسط توقعات بمفاجآت كبيرة خلال الساعات القادمة.

وبحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني، فإن قيادة الميليشيا تفقد السيطرة على إدارة معركة الحديدة، وهي "تلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتطمين مخاوف أنصارها ومحاولة رفع الروح المعنوية لمقاتليها بعد أن فرّت من أرض المعركة وتركتهم".

وأكد موقع الجيش اليمني مقتل العشرات من عناصر الحوثيين في معارك الدريهمي ومحيط مطار الحديدة، وأسر وتسليم عدد منهم أنفسهم لقوات الجيش، في حين فر آخرون باتجاه مدينة الحديدة.

في السياق نفسه، أفاد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي تلاحق الفارين من جبهة الساحل الغربي في العاصمة صنعاء.

وأكد أن اشتباكات اندلعت، مساء الأربعاء، في حي بيت بوس جنوب صنعاء، أثناء محاولة ميليشيات الحوثي اعتقال عناصرها الفارين من جبهة الساحل الغربي، واقتحام منازلهم، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار.