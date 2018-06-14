الحديدة.. مقتل قياديين حوثيين والميليشيات تفخخ الميناء

اعترفت #ميليشيات_الحوثي، الخميس، بمقتل أحد كبار قادتها الميدانيين في عملية #النصر_الذهبي لتحرير مدينة #الحديدة ومينائها الاستراتيجي غرب اليمن.

ونعى ناشطون حوثيون المدعو العميد علي ابراهيم محمد المتوكل، الذي ذكروا أنه قتل في جبهة الساحل الغربي.

وأفادت مصادر حوثية بأنه تم تكليف المتوكل، الذي يقود إحدى كتائب ما تسمى "الحسين" التابعة للميليشيات، للقتال في مطار الحديدة، مؤكدة مقتله مع عدد من عناصره خلال المواجهات الميدانية مع قوات الجيش الوطني والمقاومة، على مشارف مطار الحديدة.

وبحسب المصادر، فإن المتوكل من بين القيادات الحوثية التي تلقت تدريباتها في إيران ودرس هناك لمدة 10 سنوات. ومنذ الانقلاب، ظل يتنقل لقيادة عدة جبهات لإسناد الميليشيات في المناطق التي تشهد فيها هزائم ميدانية.

من جانبه، قال مصدر عسكري، الخميس، إن قائد جبهة الحوثيين في منطقة المنظر جنوب مطار الحديدة، العقيد علي حسين المراني، المكنى "أبو منتظر"، قتل مع 13 آخرين من عناصر الميليشيات خلال المواجهات.

وفي تطور لافت، كشفت مصادر محلية في مدينة الحديدة عن قيام ميليشيات الحوثي بتفخيخ ميناء الحديدة ومختلف المنشآت التابعة له تمهيداً لتفجيره في حال تقدم قوات الشرعية والتحالف لطردها منه.

ويواصل الجيش الوطني والمقاومة، بإسناد من قوات التحالف، تقدمه الميداني على مشارف مطار الحديدة، بعد تحرير وتأمين مناطق واسعة على طريق المطار، ضمن عملية "النصر الذهبي" التي انطلقت، الأربعاء، لتحرير مدينة وميناء الحديدة، في ظل انهيار واسع في صفوف الحوثيين، وفق مصادر ميدانية.