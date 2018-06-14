هادي من عدن: انتصار الحديدة الوشيك خاتمة للانقلاب

وصل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، للإشراف على سير العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف بقيادة السعودية لتحرير الحديدة.

وقال الرئيس اليمني عقب وصوله: "إن ساعة الانتصار قد دنت وعودة الحق قد حانت للانتصار لإرادة الشعب اليمني".

وحيا صمود أبناء اليمن وتحمله معاناة وتداعيات الحرب الانقلابية الحوثية الظالمة طوال الفترات الماضية، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أشاد بالمواقف الأخوية للسعودية والإمارات مع اليمنيين في ميادين الشرف والبطولة، لوضع حد للمشروع الفارسي في اليمن وأطماعه التوسعية بالمنطقة.

يذكر أن الجيش الوطني والمقاومة بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية أطلقت، الأربعاء، عملية عسكرية وإنسانية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي بعد رفض ميليشيات الحوثي كل الحلول السلمية، وتحقق العملية تقدماً ميدانياً كبيراً ومستمراً، حيث باتت بالقرب من مطار الحديدة.

وفي سياق متصل، قال هادي، الخميس، إن الانتصار "الوشيك في الحديدة سيكون خاتمة للقضاء النهائي على الانقلاب"، وبسط نفوذ الدولة على كل شبر في #اليمن، لافتاً إلى الجهود التي بذلت لتجنيب الحديدة هذه العملية العسكرية، بموجب مقترح المبعوث الأممي، لكن ميليشيات الحوثي رفضتها.

جاء ذلك في كلمة له للشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاها من عدن التي عاد إليها للإشراف على عملية #تحرير_الحديدة ومينائها الاستراتيجي التي انطلقت، الأربعاء، بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية.

وقال الرئيس اليمني إن ميليشيات الحوثي "ظلت تستخدم ميناء #الحديدة لمصادرة ونهب المعونات الإغاثية وتمويل حربها العبثية وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة القادمة إليها من إيران، وحولت الميناء إلى ما يشبه قاعدة عسكرية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لابتزاز العالم".

وأضاف "لذلك كان قرارنا أن نمضي في تحرير هذه المدينة الاستراتيجية لتكون بوابة أخرى لانتصارات لن تتوقف حتى تسقط هذه الميليشيات ونستعيد كل شبر صادرته بقوة السلاح".

كما أكد أن الحكومة ودول التحالف بقيادة السعودية، تبذل جهودا للتعامل مع الوضع الإنساني والحفاظ على أرواح وممتلكات المدنيين كأولوية قصوى وفقا للقانون الإنساني الدولي، وضمان تدفق المعونات الإنسانية للشعب اليمني.

وأبدى #هادي ثقته بأن "النصر قريب، بل وأقرب مما يتصوره الكثيرون"، وأشار إلى أنها معركة مصيرية هامة ولن تتوقف، داعياً الجميع إلى توحيد الجهود وتجاوز الخلافات الصغيرة حتى هزيمة الانقلاب.