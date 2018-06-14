بالصور.. الحوثيون يهيئون النساء للقتال على الجبهات

أقام الجهاز العسكري النسائي التابع لمليشيات الحوثي عرضاً عسكرياً لعناصر نسائية في مدينة #ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، يُعتبر الأول من نوعه في المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن ساحة المركز الثقافي بمدينة ذمار شهدت عرضا عسكريا لمسلحات #حوثيات يقفن "وقفة احتجاجية" مناهضة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مقابل الغذاء الذي يتسلمنه من الحوثيين.

وأكدت تلك المصادر أن العرض العسكري شاركت فيه أكثر من 70 فتاة من الفصيل النسائي المسلح للميليشيات الحوثية قدمن فيه مهاراتهن القتالية، واستعرضن حركات قتالية ودفاعية.

وكانت الميليشيات الحوثية أغلقت المنافذ المؤدية إلى مكان الاستعراض منذ وقت مبكر، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المكان.

ويمثل هذا العرض العسكري سابقة على مستوى محافظة ذمار، ويكشف عن تدريبات عسكرية تقدمها الميليشيات الحوثية للنساء بهدف دفعهن إلى الجبهات المشتعلة.