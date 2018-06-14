شاهد.. المعارك الأولى عند انطلاق عملية تحرير الحديدة

نشرت قوات الجيش اليمني مشاهد من معارك انطلاق ساعة الصفر في عملية #النصر_الذهبي، لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي غرب اليمن، بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية.

وتظهر المشاهد تعزيزات قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وهي تزحف من مديرية الدريهمي المتاخمة لمدينة #الحديدة، وجانب من المعارك على مشارف مطار الحديدة، والتي لا تزال مستمرة، وسط تواصل التقدم الميداني وانهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وانطلقت، الأربعاء، عملية النصر الذهبي بإسناد من قوات التحالف لتحرير مدينة وميناء الحديدة، والتي قالت الحكومة اليمنية في بيان سابق، إنها جاءت بعد استنفاد كل الوسائل السياسية والسلمية لإخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة.