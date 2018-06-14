شاهد مراسل "العربية" عند خط التماس قرب مطار الحديدة

مع انطلاق عملية عسكرية واسعة تحت اسم #النصر_الذهبي، لتحرير مدينة الحديدة غرب البلاد ومينائها الرئيسي، وصلت قوات الشرعية اليمنية، الأربعاء، إلى مشارف مطار الحديدة بدعم من التحالف، وفق ما أفاد مراسل "العربية".

وكانت القوات المشتركة اليمنية، قد سيطرت في وقت سابق، الأربعاء، على ضاحية النخيلة جنوب مدينة الحديدة، بعد وقت قصير من بدء المعركة.

وأكدت المصادر أن بوارج وطيران التحالف صعدت من غاراتها وقصفها العنيف على مختلف مواقع وتجمعات وتعزيزات الانقلابيين في مدينة الحديدة ومحيطها، مشيرة إلى أن "البوارج البحرية التابعة للتحالف دكت مواقع وثكنات الحوثيين في مديرية الدريهمي جنوب المحافظة، وفي منصة العروض وما خلفها شرق مدينة الحديدة".

وكان لكاميرا "العربية" حضور على مشارف المطار، الذي يعد نقطة حاسمة في المعركة التي انطلقت الأربعاء.