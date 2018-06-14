فيديو.. اندلاع حريق هائل وسط العاصمة صنعاء

التهم حريق هائل محطة للمشتقات النفطية ومركزا تجاريا، مساء الأربعاء، وسط العاصمة اليمنية #صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد شهود عيان أن قاطرة محملة بالوقود احترقت بجوار إحدى محطات بيع المشتقات النفطية في خط الدائري بمدخل شارع الجزائر (وسط صنعاء)، مؤكدين أن الحريق الكبير، الذي لم تعرف أسبابه بعد، امتد إلى مول تجاري مجاور وتسبب في احتراق عدد من السيارات، وسط حالة من الهلع والرعب بين المواطنين المتواجدين والقاطنين في الجوار.

وأوضح الشهود أن المحاولات جارية حتى اللحظة للسيطرة على الحريق، في ظل انعدام الإمكانات المطلوبة لذلك.

ويأتي هذا الحريق بعد أيام قليلة من إقدام ميليشيات الحوثي على نهب وبيع مركبات الإطفاء التابعة لمصلحة الدفاع المدني بالعاصمة صنعاء، بحسب ما كشفه أحد المصادر العاملة في المصلحة.

وذكر المصدر، بحسب ما نقلته مواقع إخبارية محلية، أن الميليشيات اقتحمت، الأحد الماضي، مصلحة الدفاع المدني، ونهبت "وايتات الماء التابعة لها والخاصة بتغذية عربات الإطفاء أثناء الحرائق"، مؤكدا أنها قامت ببيعها لمعارض سيارات تابعة لقيادات حوثية وبنصف أسعارها الحقيقية.