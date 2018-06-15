باريس تدرس نزع الألغام بالحديدة بعد عملية التحالف

قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، إن #باريس تدرس تنفيذ عملية لإزالة الألغام للسماح بدخول ميناء الحديدة اليمني بمجرد اكتمال العملية العسكرية التي ينفذها تحالف دعم الشرعية.

وقالت الوزارة إن باريس لا تنفذ في هذه المرحلة أي عمليات عسكرية في منطقة الحديدة.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد قال، الأربعاء، إن الحوثيين أفشلوا كافة الجهود السياسية لتسليم الحديدة، مؤكداً أن الميليشيات تجاهلت المهلة الممنوحة للخروج من الحديدة.

وأضاف في مداخلة مع قناة "الحدث" أن القوات تتقدم في عدة محاور، أبرزها محور مطار الحديدة، مشيراً إلى أن الميليشيات زرعت كمية كبيرة من الألغام في محيط الحديدة، مؤكداً أن قوات الشرعية تبعد مسافة 6 كلم عن مطار الحديدة.