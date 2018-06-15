مجلس الأمن يدعو لإبقاء ميناء الحديدة مفتوحاً

دعا مجلس الأمن الدولي، الخميس، في ختام جلسة مغلقة بحث خلالها الوضع في اليمن إلى إبقاء ميناء #الحديدة المطلة على البحر الأحمر مفتوحا، كونه المعبر الرئيسي للإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وكانت السويد، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، طالبت المجلس بالدعوة إلى تعليق فوري لعملية #تحرير_الحديدة والسماح بمهلة لإجراء محادثات حول انسحاب الحوثيين من المدينة، إلا أن دعوتها هذه لم تنل تأييد باقي أعضاء مجلس الأمن باستثناء روسيا.

واستمرت الجلسة المغلقة ساعتين، وفي أعقابها قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية للمجلس، إن الدول الـ15 الأعضاء في المجلس قلقة "إزاء المخاطر المتعلقة بالوضع الإنساني" في الحديدة.

وأضاف السفير الروسي أن الدول الأعضاء "كررت المطالبة بإبقاء ميناءي الحديدة والصليف مفتوحين". يذكر أن ميناء الصليف واقع شمال مدينة الحديدة.

وهذه ثاني جلسة يعقدها مجلس الأمن هذا الأسبوع حول الأزمة في #اليمن. والاثنين، أكد مجلس الأمن أنه يدعم الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيتس.